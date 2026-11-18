22-летняя российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль на четвертом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в американском Эверетте, штат Вашингтон. По сумме двух программ спортсменка набрала 213,90 балла, уступив первое место представительнице Японии Ами Накаи, получившей 236,81 балла. Бронза досталась еще одной японской фигуристке Рино Мацуикэ с результатом 211,63 балла. За произвольную программу Трусова получила 139,66 балла, показав третий результат в этом виде.

Как сообщает издание VOICE, итоги турнира спровоцировали громкий судейский скандал. После публикации протоколов выяснилось, что американский арбитр Кэтрин Спект оценила произвольный прокат россиянки на 11 баллов ниже ее итогового результата. На фоне обвинений в предвзятости и непрофессионализме со стороны болельщиков и специалистов судья закрыла свои аккаунты в социальных сетях, а Международный союз конькобежцев выступил с официальным призывом сохранять взаимоуважение в спорте.

Критика презентации и мнения известных экспертов

Выступление серебряного призера вызвало полярную реакцию в мире фигурного катания. Мать фигуристки Елены Костылевой, Ирина Костылева, резко раскритиковала прокат Александры Трусовой, заявив о полной беде и отметив, что спортсменке совершенно не удалась презентация программы.

Противоположную точку зрения в беседе с агентством РИА Новости высказала первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. По ее словам, судейство в произвольной программе выглядело как настоящее ограбление. Эксперт отметила, что если на четверном лутце при желании еще можно было усмотреть незначительный недокрут, то придирки к тройным прыжкам, которые Трусова исполняет с огромным запасом, выглядят абсурдно. Бутырская добавила, что не понимает, каким образом Мацуикэ смогла обойти россиянку в произвольном прокате.

С несогласием по поводу судейских оценок в интервью изданию СЭ выступил и французский хореограф Бенуа Ришо, сотрудничавший с Трусовой в межсезонье. Специалист подчеркнул, что пересматривал прыжки Александры в замедленном повторе, считает их выполненными чисто и полностью не согласен с отметками арбитров о недокрутах. По мнению Ришо, у россиянки было все необходимое для победы в произвольной программе, а текущие сложности связаны с ее низкой позицией в мировом рейтинге, из-за которой она попала в первую разминочную группу. Хореограф выразил уверенность, что по мере накопления соревновательной практики и перехода во вторую разминочную группу отношение судей изменится.