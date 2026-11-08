«Радуга талантов»: 1300 участников, 96 призовых мест и два Гран-при

Два дня ЦДК «Звезда» жил фестивальной жизнью: за это время на сцену вышли почти 1300 участников.

Финалом стал двухчасовой гала-концерт — марафон танцевальных и вокальных номеров, после которого состоялась большая церемония награждения. Масштаб впечатляет: 96 призовых мест и 2 Гран-при.

Один из главных призов, в номинации «Современный вокал», остался в Наро-Фоминском округе. Его взял образцовый коллектив «Театр песни "Лилиум "» из ДК «Апрелевка» имени О. Р. Кузнецовой.

Второй, за хореографию, забрал ансамбль современного танца «Авангард» из Талдомского округа. Участники этого коллектива выступают на конкурсе 10 лет: призы они получали всегда, а вот Гран-при — впервые. Удержать его в руках непросто: статуэтка весит почти 6 килограммов.

В 2026 году конкурс отметил мини-юбилей — он прошел уже в 15-й раз. Все эти годы жюри возглавляет режиссер, доцент Московского государственного института культуры Сергей Трофимов.

Интерес к «Радуге талантов» растет постоянно: на отборочный тур в этом году поступило 280 заявок. До конкурсного старта дошли 160 артистов и коллективов из 24 муниципалитетов, причем почти половина участников вышли на сцену впервые.