Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подготовить доклад о результатах проверки по факту смерти жительницы Волгограда. Согласно данным, распространенным в средствах массовой информации, женщина не имела возможности приобрести жизненно необходимые медикаменты из-за длительной задержки заработной платы. Информация об этом размещена ведомством на платформе «МАКС».

По имеющимся предварительным сведениям, женщина несколько месяцев не получала деньги за свою работу. Из-за этого у нее не было возможности купить лекарственные препараты, из-за чего скончалась.

Следственное управление СК по региону инициировало проведение проверки. Руководитель ведомства по Волгоградской области Василий Семенов обязан доложить Бастрыкину о ходе мероприятий и обстоятельствах, которые будут установлены в процессе.

Ранее сообщалось о том, что более 4 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье.