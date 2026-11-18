Российский рынок доставки входит в предновогодний период с нарастающим кадровым голодом. Традиционный источник рабочей силы — граждане стран СНГ, трудящиеся по патентам, — постепенно иссякает. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев.

Ситуация с персоналом обострилась на фоне ограничений на въезд и трудоустройство иностранцев. Количество обладателей патентов из СНГ снижается, а конкуренция за оставшихся работников растет. Одновременно увеличиваются и зарплатные запросы этой категории: в ряде случаев они уже превышают ожидания российских соискателей.

В борьбе за курьеров компании будут применять не только прямое повышение ставок, но и дополнительные стимулы — бесплатный транспорт, велосипеды, бонусы за объем заказов и возможность совмещения нескольких доставок. Однако ключевым аргументом остается доход: по оценке Mega-Personal, в высокий сезон курьер способен зарабатывать 300–400 тыс. рублей в месяц, а в дни пиковой нагрузки дневной доход может достигать 20 тыс. рублей.

«Работодатели будут придумывать разные способы привлечения людей, но бизнес не может бесконечно увеличивать расходы за свой счет — в конечном итоге они отразятся на стоимости доставки для потребителя», — отметил эксперт.

Дополнительное давление на работодателей оказывает изменение налоговых требований. Значительная часть российских курьеров работает как самозанятые, однако граждане СНГ не могут использовать этот режим. Их привлекают по гражданско-правовым или трудовым договорам, что влечет дополнительные расходы на страховые взносы и налоги.

В качестве альтернативы компании рассматривают работников из визовых стран, и особый интерес вызывает Индия. По словам Игнатьева, зарплатные ожидания таких сотрудников составляют около 50–60 тыс. рублей в месяц. Однако работодателю придется оформлять их по трудовым договорам, обеспечивать проживание и решать вопросы питания — разница в затратах существенная, поэтому такой персонал будут привлекать не только в доставку, но и в другие отрасли.

По прогнозу эксперта, дефицит рабочих рук ощущается и в строительстве, ЖКХ и производстве. Еще один фактор — изменение географии трудовой миграции: российские компании развивают бизнес в Узбекистане и Таджикистане, создавая рабочие места непосредственно в этих странах. В результате часть потенциальных мигрантов может предпочесть работу на родине переезду в Россию.

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