Продолжительные игровые сессии сами по себе не свидетельствуют о зависимости у подростка. Гораздо важнее, способен ли ребенок отвлечься от видеоигр и сохраняет ли интерес к повседневной жизни. Об этом RT рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин на фоне ажиотажа вокруг GTA VI.

По словам специалиста, родителям следует обращать внимание не столько на количество часов перед экраном, сколько на изменения в поведении подростка. Тревожными признаками могут стать постоянный недосып, ухудшение успеваемости, отказ от прежних увлечений и нежелание общаться с окружающими. Особенно важно, если такие изменения сохраняются длительное время.

Психолог объяснил, что компьютерные игры позволяют быстро получать награду за выполненные действия и видеть результат собственных усилий. Если подростку не хватает признания в обычной жизни, виртуальный мир может стать для него основным источником ощущения успеха. В такой ситуации простое ограничение времени за компьютером не всегда решает проблему.

Ахмадуллин предостерег родителей от категорических запретов без объяснения причин. Подобные меры могут привести к тому, что ребенок начнет скрывать свое увлечение и играть тайком. Вместо этого специалист рекомендует сначала разобраться, что именно привлекает подростка в игре.

Следующим шагом должно стать совместное обсуждение распорядка дня. Родителям и ребенку стоит заранее договориться, сколько времени отводится на учебу, отдых и видеоигры. При этом предупреждать о необходимости закончить игровую сессию лучше за 10–15 минут, а не требовать немедленно выключить компьютер.

Эксперт подчеркнул, что правила, установленные непосредственно во время ссоры, подросток может воспринимать как наказание. Поэтому ограничения желательно обсуждать в спокойной обстановке, а не после очередного конфликта из-за видеоигр.

Кроме того, Ахмадуллин посоветовал поддерживать интерес детей к спорту, творчеству и встречам с друзьями. Если игры надолго вытесняют сон, учебу и живое общение, родителям стоит обратиться за профессиональной помощью. Главной задачей взрослых психолог назвал поиск разумного баланса между виртуальными развлечениями и остальными сторонами жизни подростка.