«Май — время сеять». Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на май

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой перераспределить существующие выходные дни, перенеся часть из них с новогодних каникул на майский период. Об этом парламентарий сообщил в беседе с ТАСС .

«Мы не предлагаем вводить новые выходные дни — мы предлагаем перераспределить те, что уже есть. Например, в наступающем 2027 году новогодние праздники продлятся целых 11 дней — с 31 декабря по 10 января включительно. А майские разделены на две части: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Посередине будут четыре рабочих дня — вот их как раз можно было бы перенести на зиму между Новым годом и Рождеством», — сказал он.

По мнению политика, длинные майские выходные представляют особую ценность для жителей сельской местности и владельцев дачных участков, чье подсобное хозяйство «в прямом смысле кормит людей». Именно в мае, отметил он, наступает оптимальное время для посевных работ.

Кроме того, подобный график, считает Миронов, был бы удобен тем гражданам, которые не имеют финансовой возможности организовать зимний отдых за рубежом. «Лыжи и коньки — это, конечно, хорошо, но отдых в летнее время года востребован гораздо больше», — пояснил он, добавив, что летний сезон в России, значительная часть территории которой расположена в северных широтах, остается коротким.

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