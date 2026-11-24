Жители Нижнего Тагила пожаловались на запах в воздухе сразу в нескольких районах: на Тагилстрое, Вагонке и в центре. На Тагилстрое, по словам горожан, выходные прошли в плотной пелене выбросов, в которой практически нечем было дышать, передает ТагилСити.ру ⁠.

На Вагонке сохранялся резкий химический запах, а выбросы, как оценила местная жительница, были запредельными. В центре у вокзала несколько дней не выветривалась гарь.

По данным Уральского УГМС, с 17 по 19 ноября воздух в городе оставался загрязненным, а пиковые значения росли. 17 ноября сероводород на посту № 4 достиг 2,0 ПДК. 18 ноября на посту № 2 зафиксировали озон 2,7 ПДК, а ночью сероводород поднимался до 2,3 ПДК. 19 ноября около 21:20 сероводород на посту № 4 достиг 3,4 ПДК, максимума за три дня.

Город участвует в проекте «Чистый воздух» с 2019 года. По данным Минприроды региона, к середине 2026 года завершено 35 из 40 запланированных мероприятий. «Евраз НТМК» по итогам 2025 года снизил выбросы до 57,5 тысячи тонн, минимума за 40 лет и на 20,6% ниже уровня 2017 года, а в 2026 году направил около ₽400 млн на системы контроля. В октябре Росприроднадзор подтвердил эффективность мер на ряде предприятий, включая «Планту», где выбросы сократились более чем на 60 тонн.

В периоды неблагоприятных метеоусловий жителям советуют меньше времени проводить на улице и держать окна закрытыми.