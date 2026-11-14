В Госдуме предложили включать срок обучения профессии в пенсионный стаж

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил ТАСС , что фракция выступит с инициативой о включении периода обучения по специальности в пенсионный стаж по аналогии с порядком, действовавшим в России до 2002 года.

«Наша фракция намерена предложить включить срок обучения по профессии в пенсионный стаж, как это было в России до 2002 года. Врачи, пилоты, судмедэксперты, преподаватели вузов, ученые, педагоги, архитекторы, инженеры - все эти люди, без которых невозможно представить современную экономику и общество, вынуждены отдать на обучение от пяти до 10 лет жизни, порой даже больше. Без этого в профессию не войти. Поэтому я думаю, что будет справедливо зачитывать годы учебы в пенсионный стаж», - заявил он.

По словам лидера партии, длительное обучение нередко мешает молодым людям воспользоваться государственными программами при покупке жилья. Пока человек учится, он не имеет заработка и не формирует накопления, пояснил Миронов.

Он также указал, что из-за этого многие пропускают возраст, когда могут рассчитывать на поддержку государства в приобретении жилья, и откладывают создание семьи. По мнению политика, зачет лет обучения в пенсионный стаж позволил бы хотя бы частично исправить эту несправедливость.

Кроме того, как заключил собеседник агентства, такая мера поможет привлечь в дефицитные профессии молодые кадры.

До 1 января 2002 года учеба в вузах, техникумах, училищах и ряде других заведений засчитывалась гражданам в пенсионный стаж. Для тех, кто обучался до реформы 2002 года, период обучения по-прежнему может включаться в стаж.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил привязать пенсию к зарплате.