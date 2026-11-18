Государственная дума 18 ноября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения по отдельным банковским продуктам. Для долгосрочных рублевых вкладов максимальная сумма защиты вырастет с ₽1,4 млн до ₽2 млн, а для эскроу-счетов — с ₽10 млн до ₽30 млн. Об этом сообщает «Парламентская газета» .

Повышенный лимит в ₽2 млн предусмотрен для долгосрочных рублевых депозитов и безотзывных сберегательных сертификатов. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что изменения направлены на стимулирование долгосрочных накоплений. Для банков, привлекающих такие средства, также предусмотрено снижение тарифа обязательных взносов в Агентство по страхованию вкладов.

Наиболее заметное увеличение страховой защиты касается эскроу-счетов, которые используются при покупке строящегося жилья. Максимальный размер возмещения по ним предлагается утроить — до ₽30 млн. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый предел должен лучше соответствовать стоимости недвижимости и защищать деньги покупателей квартир.

Система страхования вкладов действует в России с 2004 года. Первоначально максимальная компенсация составляла ₽100 тыс., в 2008 году ее увеличили до ₽700 тыс., а в 2014 году установили действующий общий лимит в ₽1,4 млн. Принятый Госдумой документ предусматривает повышенную защиту для определенных категорий сбережений, а не автоматическое увеличение страховки по всем банковским счетам.

Если у банка отзывают лицензию или наступает другой предусмотренный законом страховой случай, выплатами занимается Агентство по страхованию вкладов. Информация о порядке получения компенсации и банках-агентах публикуется на официальном сайте АСВ. Как правило, вкладчику достаточно предъявить паспорт, поскольку сведения об остатках на счетах агентство получает из банковских реестров.

Законопроект прошел окончательное чтение в Госдуме, однако для вступления новых норм в силу необходимо завершение законодательной процедуры. До этого действуют прежние страховые лимиты.