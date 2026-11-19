Снять загородное жилье в Московской области на новогодние каникулы в среднем можно за ₽32,1 тыс. в сутки. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на данные «Авито Путешествий».

Обычно такие объекты бронируют на две ночи для семи человек, а планировать поездку начинают примерно за 97 дней до заселения. Средняя стоимость аренды квартиры на праздничные даты составляет ₽6 тыс. за ночь. Больше всего бронирований приходится на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и Нижний Новгород.

Загородные объекты в начале января обходятся в среднем в ₽21,3 тыс. за ночь. Среди отдельных форматов наиболее доступными остаются глэмпинги со средней стоимостью ₽13 тыс. и дачи — ₽13,4 тыс. Дома обычно арендуют на две ночи для шести гостей, включая троих детей. Коттеджи в среднем выбирают компании из восьми человек. В число востребованных направлений для загородного отдыха вошли Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край и Башкортостан.

Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина отметила повышенный интерес к Вологде, связав его с присвоением городу статуса новогодней столицы России. Дополнительными причинами для поездки она назвала праздничные фестивали, ярмарки и народные гулянья. На фоне роста турпотока владельцы квартир могут впервые начать сдавать жилье посуточно или открыть дополнительные даты для бронирования.

Ранее стало известно, что китайские туристы массово выбрали Мурманскую область для зимних каникул.