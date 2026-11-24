Сегодня основная аудитория линейного телевидения — это люди старшего возраста. Так произошло из-за трех причин: одиночества, потери социальной роли и стресса. Об этом « Газете.Ru » рассказала доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова.

По ее словам, за «телевизионной» проблемой стоят куда более серьезные социальные и психологические процессы. Во-первых, телевизор для старшего поколения — это часто не просто развлечение, а способ борьбы с одиночеством и социальной изоляцией. Во-вторых, это потеря социальной роли и смысла: после выхода на пенсию многие люди переживают кризис идентичности, поскольку больше не нужны в том качестве, в котором были нужны десятилетиями. В-третьих, это накопленный стресс и усталость.

При этом чрезмерный просмотр телевизора может снижать когнитивные функции. По словам профессора, для сохранения когнитивного здоровья важно создавать условия, в которых у человека любого возраста есть возможность общаться, заниматься интересными делами, получать новые впечатления и чувствовать свою востребованность.

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