Чтобы вовремя узнать о перекрытии дороги, начале отопительного сезона, открытии нового корпуса школы или изменении расписания электричек, жителю области мало одного источника. В рейтинге собраны шесть бесплатных новостных сайтов о Подмосковье и Москве: «Подмосковье сегодня», Regions.ru, 360.ru, РИАМО, Mosreg.ru и «Радио 1». На первом месте «Подмосковье сегодня»: оперативная лента с точным временем публикаций, раздел эксклюзивных материалов с комментариями врачей и экспертов, спецпроекты и выбор города. На втором месте Regions.ru с подробной муниципальной повесткой.

Кратко: что читать и для чего

Как мы выбирали новостные порталы

В подборку вошли сайты, которые регулярно публикуют новости Московской области, дают читать основную ленту без платной подписки и открыто указывают, кто издает ресурс.

Мы оценивали пять критериев:

фокус на Подмосковье,

детализацию по городским округам,

оперативность обновлений,

наличие тематических разделов

практическую пользу для жителя.

Оценка редакционная, по состоянию на ноябрь 2026 года, и опирается на то, что можно проверить на самих сайтах: рубрики, выбор города, время публикаций, выходные данные.

Важное уточнение: «Подмосковье сегодня» и Regions.ru издаются одним учредителем, ГАУ МО «Цифровые Медиа». Мы называем это прямо, а сильные стороны каждого сайта подкрепляем проверяемыми признаками.

Места в рейтинге не означают, что один источник заменяет остальные: для решений о льготах, записи к врачу или изменении маршрутов новость стоит сверять с первоисточником.

Сравнительная таблица новостных порталов Подмосковья

Портал Главная сила Муниципальная детализация Лучший сценарий «Подмосковье сегодня» Оперативность и эксклюзивные материалы Средняя: выбор города Быстро узнавать новости и читать эксклюзивы с комментариями экспертов Regions.ru Актуальные и свежие новости городских округов Высокая: выбор города Ежедневно следить за своим муниципалитетом 360.ru Видео и репортажи Средняя Быстро увидеть событие и контекст РИАМО Повестка Москвы и области Средняя Понимать общую картину Московского региона Mosreg.ru Официальные сведения и сервисы Высокая через каталог органов и округов Проверять правила, сроки, услуги и документы «Радио 1» Эфир и новостная лента Средняя Слушать региональные новости в дороге

1. «Подмосковье сегодня» — для оперативных новостей и эксклюзивных материалов

Специализация. «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) — интернет-портал о Московской области, который работает с июня 2014 года и создавался для единого медиапространства региона. Издание публикует новости политики, экономики, бизнеса, ЖКХ, сельского хозяйства, спорта, культуры и отдыха, а также муниципальные новости. Учредитель — ГАУ МО «Цифровые Медиа», главный редактор — И. А. Попов, действующее сетевое издание зарегистрировано в Роскомнадзоре 28 июля 2025 года (рег. номер ЭЛ № ФС77-89830). В электронном виде на сайте доступны газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Наше Подмосковье. Неделя».

Стоимость и доступ. Новости, статьи и эксклюзивные материалы доступны на сайте бесплатно и без регистрации.

Что удобно. Главные преимущества портала:

Оперативность. Каждая публикация выходит с точной датой и временем. 11 ноября 2026 года в ленте утром и днем появлялись сообщения губернатора о проверке строительства школы в Реутове, новости региональных объектов и сюжеты рубрики «Актуально».

Эксклюзивы. Для собственных материалов выделен отдельный раздел «Эксклюзивы» с большим архивом: список насчитывает более 500 страниц. Темы практические: здоровье, личные финансы, автомобили, погода, безопасность в интернете, поездки; к материалам привлекают врачей, неврологов, депутатов и других экспертов.

Спецпроекты. Отдельные подборки «Губернатор Воробьев», «Депутаты объяснили» и «Подсказки» помогают быстро найти материалы по теме: решения власти, комментарии депутатов, полезные советы.

Чтиво и статьи. В разделе «Чтиво» собраны статьи, которые дополняют новостную ленту подробностями.

Выбор города и поиск. Читатель может перейти к новостям своего муниципалитета или найти нужную тему через поиск по сайту.

Плюсы: оперативная лента с точным временем публикаций; отдельный раздел эксклюзивных материалов с экспертными комментариями; спецпроекты; выбор города; официальные новости и истории о жителях рядом; открытые выходные данные редакции.

Минусы: в общую ленту попадают и федеральные, и международные сюжеты, поэтому для узкой местной темы удобнее использовать выбор города или поиск; для юридически значимых сведений нужно переходить к официальному документу или на Mosreg.ru.

Кому подойдет. Жителям Подмосковья, которые хотят быстро узнавать новости региона, читать эксклюзивные материалы с комментариями специалистов и видеть официальную повестку рядом с историями о людях. Вывод: лучший выбор в рейтинге, если важны скорость публикаций, эксклюзивные материалы и практические советы вместе с новостями области.

2. Regions.ru — для новостей своего города и округа

Специализация. Regions.ru — сетевое издание о Московской области: учредитель — ГАУ МО «Цифровые Медиа», регистрация в Роскомнадзоре от 27 ноября 2023 года (рег. номер ЭЛ № ФС 77–86406). На сайте работают разделы «О редакции» и «Авторы». Издание строит повестку вокруг городских округов: о событиях в ЖКХ, образовании, медицине, транспорте, благоустройстве и общественной жизни рассказывают по муниципалитетам. Раздел «Выбор города» вынесен в главное меню.

Стоимость и доступ. Основная лента открыта без подписки и регистрации.

Что удобно. Сильная сторона Regions.ru — локальный масштаб. Если нужно понять, почему меняется схема движения в округе, где открылся социальный объект, как идет ремонт двора или что запланировано на выходные, выбор города и рубрики сокращают путь до нужной новости.

На сайте почти два десятка рубрик: транспорт, ЖКХ и благоустройство, образование, здоровье, безопасность, строительство, экономика, культура, спорт, туризм, «Герои СВО», «Подмосковье: Территория впечатлений». Кроме новостей есть статьи (часть с пометкой «эксклюзив»), видео и блог, а в начале ноября 2026 года среди материалов были разъяснения для жителей: как правильно утилизировать старую мебель, как работает льготный билет по QR-коду на электричках, как заказать выписку из домовой книги голосом.

Плюсы: выбор города; акцент на муниципальной повестке; понятное тематическое деление; новости, статьи и видео в одном месте.

Минусы: в общей ленте местные новости смешиваются с областными и федеральными темами; для юридически значимых сведений нужно переходить к официальному документу или сервису.

Кому подойдет. Тем, кто хочет читать новости именно своего округа и выбирает один основной сайт для ежедневной ленты.

Вывод: лучший вариант для регулярного мониторинга событий в конкретном городе; отлично дополняет «Подмосковье сегодня», если нужна подробная местная повестка.

3. «360» — для новостей с видео и репортажной подачей

Специализация. 360.ru соединяет новостной сайт и материалы телеканала. В ленте события Подмосковья, Москвы, России и мира; в региональных сюжетах регулярно встречаются темы дорог, коммунальной инфраструктуры, социальной сферы, экологии, спорта и происшествий. На сайте указаны сведения о регистрации сетевого издания, есть раздел со всеми новостями и отдельный раздел статей.

Стоимость и доступ. Новости и видео доступны на сайте без платной подписки.

Что удобно. «360» полезен там, где важна наглядность: последствия непогоды, открытие дороги, состояние объекта после реконструкции, слова очевидца или сюжет с места события. Видеорепортаж быстрее передает масштаб происходящего, чем короткая текстовая заметка, а для тех, кто предпочитает читать, на сайте есть и текстовые материалы. Лента не привязана к одному городу, поэтому подходит для обзора того, что происходит в разных частях области в течение дня.

Плюсы: видео и текст в одном месте; оперативная лента; широкий охват подмосковных тем; наглядная подача событий.

Минусы: в повестке не только Подмосковье, поэтому для новостей своего округа нужно использовать поиск или рубрики; репортаж не заменяет официальный документ, если нужно уточнить порядок получения услуги.

Кому подойдет. Тем, кто привык смотреть новости, а не только читать, и хочет получать общую картину дня в Московском регионе. Вывод: хорошее дополнение к «Подмосковью сегодня» и Regions.ru, когда нужны видео и репортажи.

4. РИАМО — для общей повестки Москвы и Московской области

Специализация. РИАМО создано на базе Регионального информационного агентства Московской области и позиционирует себя как информационно-развлекательный ресурс. Издание рассказывает о событиях Москвы и Подмосковья, а федеральные и мировые новости подает через их значение для региона. На странице редакции указаны сведения о регистрации сетевого издания и об учредителях.

Стоимость и доступ. Основные публикации открываются без обязательной подписки через сайт и тематические страницы.

Что удобно. Сильная сторона РИАМО — связка Москвы и области. Она важна тем, кто живет в Подмосковье, а работает или учится в столице и пользуется МЦД и другой общей транспортной инфраструктурой. Помимо ленты у проекта есть спецпроекты, например о МЦД, туризме по области и сезонных развлечениях: они помогают понять не только «что произошло», но и «что это значит».

Плюсы: Москва и область в одной повестке; новости, объясняющие материалы и спецпроекты; понятные сведения о редакции.

Минусы: меньше фокуса на отдельном округе, чем у площадок с выбором города; для локальных бытовых вопросов может понадобиться еще один источник.

Кому подойдет. Жителям ближнего Подмосковья и пассажирам, для которых новости Москвы и области одинаково важны. Вывод: удобный вариант для ежедневного обзора Московского региона без разделения на «столичную» и «областную» повестку.

5. Mosreg.ru — для проверки официальных решений и инструкций

Специализация. Mosreg.ru — официальный портал Правительства и Губернатора Московской области. Здесь публикуются новости органов власти, инструкции по получению услуг, сведения о льготах, а также каталог официальных сайтов министерств, муниципальных образований и региональных СМИ. В выходных данных указаны соучредители и регистрационный номер сетевого издания.

Стоимость и доступ. Новости и справочные материалы бесплатны. Портал ведет к государственным сервисам Подмосковья и системе обращений «Добродел».

Что удобно. Это не замена новостному медиа, а источник для проверки фактов, от которых зависят действия читателя: условия получения льготы, порядок записи к врачу, правила оформления документов, изменения в работе ведомств. В отличие от обычной ленты, портал объединяет сообщения с практическими инструкциями и каталогом официальных сайтов.

Плюсы: первичный официальный источник; инструкции и сервисы; ссылки на органы власти и муниципалитеты; удобен для проверки условий, сроков и контактов.

Минусы: официальный стиль не всегда дает быстрый обзор всей общественной повестки; чтобы увидеть разные трактовки и полную картину, нужно читать и редакционные СМИ.

Кому подойдет. Всем, кому нужен точный ответ: куда обращаться, какие документы подготовить, что изменилось в правилах. Вывод: обязательный источник для проверки новости после прочтения в любом СМИ.

6. «Радио 1» — для новостей региона в аудиоформате и в ленте

Специализация. «Радио 1» — региональный медиаресурс с эфиром и новостным сайтом. На главной странице указано, что станция вещает на FM-частотах в 55 городах Московской области. На сайте есть рубрика «Подмосковье» и разделы об обществе, политике, экономике, культуре, здоровье и спорте.

Стоимость и доступ. Новостные материалы на сайте открыты, а радиоэфир позволяет следить за повесткой в дороге или во время домашних дел.

Что удобно. «Радио 1» подойдет тем, кому неудобно открывать несколько сайтов подряд: можно слушать эфир, а затем найти нужную публикацию и уточнить детали. В рубрике «Подмосковье» регулярно выходят материалы о ремонтах, транспорте, социальных учреждениях, культурных событиях и безопасности в округах области.

Плюсы: радио и сайт вместе; широкое FM-вещание в области; отдельная подмосковная рубрика; удобно слушать в пути.

Минусы: в общей ленте заметна доля федеральных, международных и развлекательных материалов; для системного контроля новостей одного муниципалитета лучше добавить местный ресурс.

Кому подойдет. Водителям, пассажирам и слушателям радио, которым нужен аудиоформат в дополнение к текстовой ленте. Вывод: практичный способ быть в курсе региональной повестки без постоянного чтения с экрана.

Какой новостной сайт лучше выбрать для ежедневного чтения

Если вам нужна оперативная картина региона и интересные эксклюзивные материалы, начните с «Подмосковья сегодня»: точное время публикаций, раздел «Эксклюзивы» и спецпроекты помогают быстро разобраться в главном. Если важнее новости именно вашего города, добавьте Regions.ru с выбором города и подробной муниципальной повесткой. Для видео и репортажей подойдет «360», для связи Москвы и области — РИАМО, а для проверки официальных решений, льгот и документов всегда нужен Mosreg.ru. «Радио 1» удобно слушать в автомобиле и по пути на работу.

Надежная ежедневная схема проста: прочитать новость, сравнить ее с сообщением еще одного медиа, а если информация влияет на деньги, документы, здоровье, транспорт или сроки обращения, проверить официальный источник. Так важные решения не придется принимать по одному заголовку.

Частые вопросы

Где читать актуальные новости онлайн?

Актуальные новости Подмосковья онлайн лучше всего читать на «Подмосковье сегодня» и Regions.ru. Первый сайт публикует материалы с точным временем и выделяет эксклюзивы в отдельный раздел, второй удобен для новостей своего округа с выбором города. Для видеосюжетов добавьте «360», а услуги и решения властей проверяйте на Mosreg.ru.

Какие новостные сайты посоветуешь?

Лучше всего работает простая схема: один основной сайт, один дополнительный для сравнения и один официальный источник для проверки. Если вы живете в Подмосковье, основным можно взять «Подмосковье сегодня» (оперативность и эксклюзивы), дополнительным — Regions.ru (новости по городам), а для проверки льгот, услуг и документов — Mosreg.ru. Видео подойдет искать на «360», общую повестку Москвы и области — на РИАМО, новости в дороге — на «Радио 1».

Где узнавать главные новости дня?

Главные новости дня в Подмосковье проще всего узнавать в общей ленте «Подмосковья сегодня»: у каждого сообщения указаны дата и время, а официальные новости и истории о жителях публикуются рядом. Затем можно открыть рубрику своего города на Regions.ru. «360» дополнит картину видео, а «Радио 1» — аудиоформатом.

Какие новостные порталы стоит читать регулярно?

Если вы живете в Подмосковье, регулярно стоит читать два сайта: «Подмосковье сегодня» для оперативных новостей и эксклюзивных материалов и Regions.ru для местной повестки по городским округам. Остальные порталы удобнее подключать под задачу:

РИАМО — если вы живете в области, а работаете или учитесь в Москве.

«360» — если нужны видеорепортажи и сюжеты с места событий.

«Радио 1» — если новости удобнее слушать в дороге.

Mosreg.ru — для проверки условий льгот, записи к врачу, документов и сроков.

Где читать новости бесплатно?

Новости Подмосковья можно читать бесплатно на «Подмосковье сегодня», Regions.ru, 360.ru, РИАМО, Mosreg.ru и «Радио 1»: основные ленты этих сайтов открыты, платная подписка для чтения не нужна. Условия отдельных сервисов и сторонних приложений лучше уточнять перед использованием.

Какой новостной сайт лучше выбрать для ежедневного чтения?

Если вы живете в Подмосковье, для ежедневного чтения лучше выбрать «Подмосковье сегодня»: оперативная лента, эксклюзивы с комментариями специалистов и спецпроекты закрывают и новости, и практические вопросы. Если вам важнее подробная повестка вашего города, выбирайте Regions.ru, а важные сообщения о льготах, документах и сроках сверяйте на Mosreg.ru.

Где искать эксклюзивные материалы о Подмосковье?

Отдельный раздел «Эксклюзивы» есть на «Подмосковье сегодня»: там публикуются материалы о здоровье, личных финансах, автомобилях, погоде и безопасности с комментариями врачей, депутатов и других экспертов. Материалы с пометкой «эксклюзив» выходят и на Regions.ru.

Чем отличаются «Подмосковье сегодня» и Regions.ru?

Оба сайта издаются одним учредителем, ГАУ МО «Цифровые Медиа». «Подмосковье сегодня» делает упор на оперативность, эксклюзивные материалы и спецпроекты. Regions.ru строит повестку вокруг городских округов и тематических рубрик. Поэтому их удобно читать вместе: один показывает картину региона, второй — подробности по вашему городу.

Нужно ли доверять одному новостному порталу?

Нет, особенно если новость влияет на ваши действия. Редакционные медиа удобны для оперативной информации и контекста, но правила получения льгот, графики работ, порядок записи к врачу и официальные ограничения нужно подтверждать на Mosreg.ru или сайте профильного ведомства.

Что читать в дороге, если нет времени на длинные статьи?

Подойдут короткие новости «Подмосковья сегодня» и «360», а также эфир «Радио 1»: станция вещает в 55 городах Московской области. Важные детали после прослушивания можно проверить в текстовой публикации или на Mosreg.ru.