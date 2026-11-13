Сервисный сбор, чаевые и гардероб: за что ресторан не имеет права брать деньги

Юрист Манько: заведение не может требовать оплаты за блюдо с задержкой

Общество

Если официант сказал «15 минут», а блюдо готовят дольше, гость имеет право от него отказаться — заведение не может требовать оплаты, даже если повар уже приступил к работе. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько. По его словам, если гость обнаружил в еде волос или заподозрил использование некачественных продуктов, он также может потребовать заменить блюдо либо вовсе от него отказаться.

Манько добавил, что без заранее объявленного дресс-кода заведение не вправе не пустить посетителя: «просто не нравитесь» — не основание, а дискриминация. Ресторан также не имеет права включать сервисный сбор в счет и автоматически добавлять чаевые — в этом случае можно потребовать перерасчет. Кроме того, заведение несет ответственность за сданные в гардероб вещи, даже если есть таблички об обратном.

По словам юриста, ресторан — не феодальное владение, а предприятие сферы услуг, где посетитель не проситель, а заказчик и потребитель. Таким образом, по его мнению, гость вправе отстаивать свои интересы, опираясь на закон о защите прав потребителей, а не на добрую волю заведения.

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