Почему Бог забирает молодых: священник дал честный ответ о внезапных смертях

Священник Смирнов: Бог может призвать человека раньше из-за особого видения

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Внезапный уход из жизни нередко вызывает вопросы о том, почему человеку не было дано время подготовиться к смерти. Своим взглядом на эту тему поделился протоиерей Димитрий Смирнов, его слова передает «Кулик».

По православным представлениям, момент смерти не случаен: Господь призывает человека тогда, когда это лучше для его души. При этом в народной традиции внезапную кончину долго воспринимали как недобрый знак. Считалось, что перед уходом человеку необходимо пройти через болезнь, переосмыслить прожитую жизнь и раскаяться в совершенных грехах.

Однако, по словам Димитрия Смирнова, человеческая жизнь и смерть находятся исключительно в руках Бога. Священник пояснил, что внезапная кончина может означать, что дальнейшая жизнь уже не принесла бы человеку ничего лучшего.

Отдельно протоиерей затронул вопрос ранней смерти, в том числе среди молодых людей. Одной из причин он назвал отход общества от веры и распространение взглядов, противоположных христианским ценностям.

«В головах людей — не вера, а совершенно противоположные ей представления. И чтобы состояние человека не ухудшилось, его забирают. Потому что может оказаться еще хуже. Господь видит тенденции направления той или иной человеческой жизни», — говорит священник.

Смирнов предположил, что Господь имеет особое видение: он знает, к чему может привести выбранный человеком жизненный путь. Если дальнейшее развитие событий грозит духовным ухудшением, Бог может призвать человека раньше. При этом людям не дано знать замысел Всевышнего и понимать, почему именно такой момент становится последним.

Актуально

Читайте также

Диетолог из Подмосковья развеяла миф про особую пользу коричневых яиц

Диетолог из Подмосковья развеяла миф про особую пользу коричневых яиц

Настоящая пернатая ОПГ: жительница Павловского Посада рассказала о бунте птиц из-за кормушки

Настоящая пернатая ОПГ: жительница Павловского Посада рассказала о бунте птиц из-за кормушки

Необычный мираж украсил небо над Черноголовкой

Необычный мираж украсил небо над Черноголовкой

Десять миллионов за траву: стали известны итоги борьбы с газонами в Рязани

Десять миллионов за траву: стали известны итоги борьбы с газонами в Рязани

«Результат запретного союза»: кабан-леопард повел за собой сородичей в Приокско-Террасном заповеднике

«Результат запретного союза»: кабан-леопард повел за собой сородичей в Приокско-Террасном заповеднике

Сияющая кожа к Новому году: косметолог назвала топ процедур к празднику

Сияющая кожа к Новому году: косметолог назвала топ процедур к празднику

Удача для натуралистов: седой дятел впервые попал в кадр в Алексеевском лесопарке

Удача для натуралистов: седой дятел впервые попал в кадр в Алексеевском лесопарке

Назван лучший сезон для обучения вождению и сдачи на водительские права

Назван лучший сезон для обучения вождению и сдачи на водительские права

Едва дошла до машины: в Павловском Посаде таксист нагло высадил 70-летнюю пассажирку и уехал

Едва дошла до машины: в Павловском Посаде таксист нагло высадил 70-летнюю пассажирку и уехал

К юбилею Коломны: в Мемориальном парке стартовали работы по благоустройству

К юбилею Коломны: в Мемориальном парке стартовали работы по благоустройству

Добрые дела: священник рассказал, как правильно провести день 6 ноября

Добрые дела: священник рассказал, как правильно провести день 6 ноября

В центре Москвы возможны ограничения мобильного интернета

Добавьте mosregtoday.ru в избранное