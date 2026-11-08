Почему Бог забирает молодых: священник дал честный ответ о внезапных смертях

Внезапный уход из жизни нередко вызывает вопросы о том, почему человеку не было дано время подготовиться к смерти. Своим взглядом на эту тему поделился протоиерей Димитрий Смирнов, его слова передает «Кулик» .

По православным представлениям, момент смерти не случаен: Господь призывает человека тогда, когда это лучше для его души. При этом в народной традиции внезапную кончину долго воспринимали как недобрый знак. Считалось, что перед уходом человеку необходимо пройти через болезнь, переосмыслить прожитую жизнь и раскаяться в совершенных грехах.

Однако, по словам Димитрия Смирнова, человеческая жизнь и смерть находятся исключительно в руках Бога. Священник пояснил, что внезапная кончина может означать, что дальнейшая жизнь уже не принесла бы человеку ничего лучшего.

Отдельно протоиерей затронул вопрос ранней смерти, в том числе среди молодых людей. Одной из причин он назвал отход общества от веры и распространение взглядов, противоположных христианским ценностям.

«В головах людей — не вера, а совершенно противоположные ей представления. И чтобы состояние человека не ухудшилось, его забирают. Потому что может оказаться еще хуже. Господь видит тенденции направления той или иной человеческой жизни», — говорит священник.

Смирнов предположил, что Господь имеет особое видение: он знает, к чему может привести выбранный человеком жизненный путь. Если дальнейшее развитие событий грозит духовным ухудшением, Бог может призвать человека раньше. При этом людям не дано знать замысел Всевышнего и понимать, почему именно такой момент становится последним.