Казанская икона Божией Матери: кому и в чем она помогает
«Ямал-Медиа»: 4 ноября верующие просят у Казанской иконы благополучия близких
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в Русской православной церкви и символ небесного заступничества за Россию. Религиовед Наталия Фоминых рассказала интернет-изданию «Ямал-Медиа», в чем помогает образ и как правильно молиться.
Праздник Казанской иконы отмечают дважды в год.
- 21 июля — в память о явлении образа в Казани в 1579 году. После опустошительного пожара девятилетней Матроне явилась Богоматерь и велела отыскать икону на пепелище. Образ нашли завернутым в сукно, а на месте обретения основали Богородицкий монастырь.
- 4 ноября — в благодарность за освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году. Ополчение Минина и Пожарского взяло Китай-город, а спустя несколько дней гарнизон покинул Кремль. С 1649 года дата стала всероссийским праздником.
Оригинал иконы похитили из Богородицкого монастыря в ночь на 29 июня 1904 года. Следствие пришло к выводу об уничтожении образа, но вопрос о его судьбе до сих пор остается предметом дискуссий.
По словам Наталии Фоминых, перед Казанским образом молились Петр I перед Полтавской битвой, Кутузов, русская армия в 1812 году и верующие в годы Великой Отечественной войны. Иконографический тип — Одигитрия, то есть предводительница: Богородица изображена фронтально с чуть склоненной к младенцу Христу головой. Религиовед отметила, что это ясный и понятный образ каждой матери, держащей на руках ребенка, но в то же время строгий и узнаваемый канон. Этим образом часто благословляют молодых на венчание, он становится первой домашней святыней.
Верующие обращаются к иконе с разными просьбами:
- об исцелении от телесных недугов, особенно болезней глаз;
- при душевных болезнях, в скорби и горе;
- перед решающими событиями — экзаменом, важным выступлением;
- о защите родины и мирном разрешении конфликтов;
- о благополучии близких и помощи в воспитании детей;
- о скором замужестве — так молились девушки на Руси.
Фоминых напомнила, что первыми после обретения образа исцелились слепцы Иосиф и Никита, прозревшие по дороге в храм. По преданиям, с Казанской иконой совершали крестные ходы в годы Великой Отечественной войны.
Оригинал утрачен, но чудотворные списки сохранились по всей стране. Священник Илья Лукьянов отметил, что помолиться можно в любом храме — этот образ есть в каждом.
Создать икону можно и своими руками: наборы для вышивания сегодня продаются повсеместно. Но перед началом работы Фоминых рекомендует обратиться к батюшке — показать схему и материалы и попросить благословения. Правила при изготовлении образа такие:
- лица и открытые части тела святых не вышивают — их пишут на ткани, вышивают только одежду и фон;
- работать нужно в душевном покое, с молитвой, в чистой и спокойной обстановке;
- нельзя ругаться, сквернословить и спорить во время работы;
- готовая вышивка освящается в храме.
По мнению религиоведа, вышивая икону, можно сразу думать о той помощи, ради которой к ней будут обращаться. Молитва, слово и сила мысли, уверена Фоминых, обладают большим целебным свойством.