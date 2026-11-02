Казанская икона Божией Матери: кому и в чем она помогает

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в Русской православной церкви и символ небесного заступничества за Россию. Религиовед Наталия Фоминых рассказала интернет-изданию «Ямал-Медиа» , в чем помогает образ и как правильно молиться.

Праздник Казанской иконы отмечают дважды в год.

21 июля — в память о явлении образа в Казани в 1579 году. После опустошительного пожара девятилетней Матроне явилась Богоматерь и велела отыскать икону на пепелище. Образ нашли завернутым в сукно, а на месте обретения основали Богородицкий монастырь.

4 ноября — в благодарность за освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году. Ополчение Минина и Пожарского взяло Китай-город, а спустя несколько дней гарнизон покинул Кремль. С 1649 года дата стала всероссийским праздником.

Оригинал иконы похитили из Богородицкого монастыря в ночь на 29 июня 1904 года. Следствие пришло к выводу об уничтожении образа, но вопрос о его судьбе до сих пор остается предметом дискуссий.

По словам Наталии Фоминых, перед Казанским образом молились Петр I перед Полтавской битвой, Кутузов, русская армия в 1812 году и верующие в годы Великой Отечественной войны. Иконографический тип — Одигитрия, то есть предводительница: Богородица изображена фронтально с чуть склоненной к младенцу Христу головой. Религиовед отметила, что это ясный и понятный образ каждой матери, держащей на руках ребенка, но в то же время строгий и узнаваемый канон. Этим образом часто благословляют молодых на венчание, он становится первой домашней святыней.

Верующие обращаются к иконе с разными просьбами:

об исцелении от телесных недугов, особенно болезней глаз;

при душевных болезнях, в скорби и горе;

перед решающими событиями — экзаменом, важным выступлением;

о защите родины и мирном разрешении конфликтов;

о благополучии близких и помощи в воспитании детей;

о скором замужестве — так молились девушки на Руси.

Фоминых напомнила, что первыми после обретения образа исцелились слепцы Иосиф и Никита, прозревшие по дороге в храм. По преданиям, с Казанской иконой совершали крестные ходы в годы Великой Отечественной войны.

Оригинал утрачен, но чудотворные списки сохранились по всей стране. Священник Илья Лукьянов отметил, что помолиться можно в любом храме — этот образ есть в каждом.

Создать икону можно и своими руками: наборы для вышивания сегодня продаются повсеместно. Но перед началом работы Фоминых рекомендует обратиться к батюшке — показать схему и материалы и попросить благословения. Правила при изготовлении образа такие:

лица и открытые части тела святых не вышивают — их пишут на ткани, вышивают только одежду и фон;

работать нужно в душевном покое, с молитвой, в чистой и спокойной обстановке;

нельзя ругаться, сквернословить и спорить во время работы;

готовая вышивка освящается в храме.

По мнению религиоведа, вышивая икону, можно сразу думать о той помощи, ради которой к ней будут обращаться. Молитва, слово и сила мысли, уверена Фоминых, обладают большим целебным свойством.