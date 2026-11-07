Мелания Трамп назвала исторической встречу России и Украины в Белом доме

Первая леди США Мелания Трамп назвала историческим моментом встречу с представителями России и Украины, состоявшуюся 5 ноября в Белом доме. Переговоры были посвящены гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области, где ранее организовали эвакуацию мирных жителей. Свою оценку супруга американского президента опубликовала в социальной сети X.

Мелания Трамп отметила, что совместная работа представителей двух стран над обеспечением прекращения огня в районе Алешек способствовала укреплению личных отношений и взаимного доверия. «Пусть Алешки послужат искрой на пути к вечному миру», — заявила первая леди США. Она охарактеризовала состоявшуюся встречу как историческую, подчеркнув значение сотрудничества сторон при решении гуманитарных вопросов.

В конце октября Россия и Украина организовали гуманитарную миссию по эвакуации жителей Алешек. Для проведения операции на херсонском направлении был объявлен режим тишины, позволивший вывезти из города более 700 человек. Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова сообщала о готовности регионов оказать помощь эвакуированным семьям. При этом в опубликованном сообщении Мелании Трамп не приводятся сведения о новых договоренностях по урегулированию конфликта. Ее заявление касается прежде всего результатов гуманитарного взаимодействия.