За полгода до Пасхи в супермаркетах Наро-Фоминска внезапно появились куличи

Общество
Приготовление пасхального кулича

Фото: [Приготовление пасхального кулича/Медиасток.рф]

В магазинах Наро-Фоминска за полгода до Светлого Воскресения выставили на прилавки пасхальные куличи, о причинах такой аномалии изданию REGIONS рассказала менеджер торговой сети.

Появление праздничной выпечки в ноябре удивило местных жителей, ведь Пасху в 2027 году будут отмечать только 2 мая. Как пояснила менеджер супермаркета Марина Голованова, ранний запуск сезонной продукции связан с графиком ритейлеров: сети пытаются подогреть спрос и заработать в так называемый «мертвый сезон». Впрочем, эксперт признает и обратный эффект — спешка ритейла может вызвать у покупателей праздничное выгорание еще до наступления торжества.

Горожане реагируют на неожиданный ассортимент неоднозначно. Одни нарофоминцы признаются, что сначала приняли куличи за ошибку выкладки, но теперь не против купить их на пробу к чаю. Другие считают, что выпекать пасхальные символы осенью бессмысленно, и предпочитают ждать весны.

Священнослужители к маркетинговому ходу отнеслись с опаской. Настоятель местной церкви отец Антоний Смирнов отметил, что досрочные продажи обесценивают смысл сакрального блюда, превращая его в банальную сдобу. Он напомнил, что освящение куличей пройдет только в Великую субботу, 1 мая, и призвал верующих не спешить с покупками.

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Наро-Фоминск

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