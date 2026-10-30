Судимость больше не решает: армия расширяет список статей для заключения контракта

Адвокат Гребенюк: в России расширили списков контрактников с судимостью

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Военный адвокат Максим Гребенюк сообщил изданию RuNews24.ru, что в России вступили в силу поправки, существенно расширяющие список статей, с которыми граждане с судимостью могут заключать контракт с Вооруженными силами.

Российское законодательство делает очередной шаг в сторону расширения мобилизационного ресурса. Как пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» Максим Гребенюк, принятый в августе 2026 года закон внес изменения в ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Теперь допуск к контракту получили категории граждан, которым ранее путь в армию был заказан.

В обновленный перечень вошли лица, судимые за контрабанду наркотиков, культурных ценностей и стратегических товаров, а также участники бандитских формирований, преступных сообществ и нарушители безопасности на объектах ТЭК. Под абсолютным табу по-прежнему остаются граждане, осужденные за особо тяжкие статьи: половые преступления против несовершеннолетних, теракты и государственную измену.

По оценке юриста, такое решение решает двухстороннюю задачу: оборонное ведомство получает пополнение, а граждане — возможность обнулить прошлое и вернуться к нормальной жизни. Впрочем, массовый набор несет и подводные камни. Адвокат выделил четыре ключевые проблемы, с которыми сталкивается система:

  • Прозрачность отбора. Законодательство регулирует статьи УК, но не прописывает портрет кандидата (поведение после освобождения, рецидивы, раскаяние). Без четкой инструкции решения на местах могут принимать субъективно.
  • Армейская дисциплина. В воинских коллективах важен психологический климат. Командирам необходимы эффективные рычаги контроля, при этом бывшие осужденные должны нести ровно ту же ответственность за нарушения, что и остальные бойцы.
  • Гражданская адаптация. Закон четко определяет конец службы — отмена военного положения или завершение мобилизации. Однако механизмы социальной адаптации, трудоустройства и юридического погашения судимости после выполнения долга требуют более детальной проработки.
  • Предсказуемость правил. Желающие подписать контракт должны заранее знать свои перспективы, а не сталкиваться с бюрократическими сюрпризами.

Специалист подчеркнул, что безопасность общества и право на реабилитацию не должны противоречить друг другу. Тем, кто задумывается о службе, юрист советует заранее сверять свою статью со списком ограничений, сохранять все документы о прохождении медосмотра и отбора, а также помня, что в условиях частичной мобилизации контракты фактически остаются бессрочными.

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