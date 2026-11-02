Данные Росстата: сроки поиска работы по гендерному признаку

По данным Росстата, в сентябре женщины в среднем искали работу дольше мужчин: 5,7 месяца против 4,7 месяца. Это на месяц больше, чем у представителей сильного пола. Для сравнения, в августе разрыв был меньше: женщины тратили на поиск занятости 5,3 месяца, мужчины — 4,9 месяца, сообщает ТАСС.