Данные Росстата: сроки поиска работы по гендерному признаку
Росстат: разница в сроках поиска работы у женщин и мужчин
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
По данным Росстата, в сентябре женщины в среднем искали работу дольше мужчин: 5,7 месяца против 4,7 месяца. Это на месяц больше, чем у представителей сильного пола. Для сравнения, в августе разрыв был меньше: женщины тратили на поиск занятости 5,3 месяца, мужчины — 4,9 месяца, сообщает ТАСС.
Кроме того, статистика показывает, какими способами безработные пытались трудоустроиться: в сентябре 20,4 % обращались в службу занятости, а 66 % искали вакансии через друзей, родственников и знакомых.