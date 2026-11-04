Епископы Кирилл и Мефодий рассказали об опасности неоязычества

Епископы Кирилл и Мефодий рассказали об опасности неоязычества

Общество

В интервью информационному агентству «ТАСС» ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) и ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский) рассказали о ролях религиозно-исторического наследия в консолидации современного общества, оценили опасность идеологии неоязычества для суверенитета страны и высказали мнение о символике многонационального единения в России.

Главные угрозы неоязычества и вызовы национализма

Епископ Мефодий подчеркнул, что современное неоязычество является новодельным искусственным конструктом, не имеющим под собой исторического фундамента. В отличие от него, православие исторически выступило организующей метанациональной силой, сформировавшей нацию по духовному, а не генетическому принципу. В свою очередь, епископ Кирилл указал на деструктивный характер неоязыческих течений, несущих в себе критику государственности, искажение фактов о Крещении Руси и попытки насаждения идей расового превосходства, что абсолютно неприемлемо для российского общества.

Исторические символы и современные ориентиры единения

В качестве одного из ключевых событий, незаслуженно забытых обществом, священнослужители назвали Отечественную войну 1812 года, когда на защиту государства поднялись все сословия и народности под духовным окормлением Церкви. Говоря о современных девизах и символах единства, епископы отметили сохранившуюся консолидирующую роль Казанской иконы Божией Матери, а также предложили адаптированную формулу служения стране — «За веру, братство и Отечество».

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