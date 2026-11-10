Странные квитанции за воду стали получать жители российского региона

Жителям Новокузнецка подбросили в ящики подозрительные квитанции за воду

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Жители Новокузнецка столкнулись с сомнительными платежками за воду, которые неизвестные подбрасывают в почтовые ящики. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на телеграм-канал «Новокузнецк 112».

О находке рассказала жительница Кузнецкого района. Среди обычных октябрьских квитанций 2026 года она обнаружила извещение от имени «Метрологической службы Новокузнецка». В документе значилось начисление за воду на ₽2 тыс. 932,18. При этом в бумаге нет ни адреса квартиры, ни номера абонента, ни ФИО собственника жилья. Зато есть QR-код для оплаты и телефон для справок.

По данным канала, подписчица проверила указанный номер — и обнаружила на него жалобы с пометкой «мошенники».

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