Шанс на ходьбу: Российские и китайские врачи провели уникальную операцию
ТАСС: в НИИ Склифосовского впервые в мире пересадили участок спинного мозга
В Москве в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского российско-китайская команда врачей впервые в мировой и отечественной практике провела 12-часовую операцию по пересадке донорского участка спинного мозга. Как сообщил директор института Сергей Петриков, пересаженная ткань сохранила жизнеспособность, а кровоснабжение трансплантата успешно обеспечено. Пациент, которому до вмешательства грозила полная неподвижность, чувствует себя хорошо и получил шанс на восстановление функций. Проект развивается при участии главного внештатного пластического хирурга Минздрава РФ Натальи Мантуровой. Об этом пишет агентство ТАСС.
Проведение операции, состав команды и состояние пациента
- Детали и масштабы хирургического вмешательства:
- Продолжительность: 12 часов непрерывной работы;
- Международная кооперация: совместная разработка и проведение специалистами из России и Китая;
- Состав мультидисциплинарной бригады: нейрохирурги, микрохирурги, пластические хирурги, ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и специалисты нейрофизиологического сопровождения.
- Результаты трансплантации и состояние пациента:
- Клинический итог: донорский участок спинного мозга жизнеспособен, кровоснабжение полностью восстановлено;
- Статус пациента: состояние оценивается как хорошее, предотвращен риск полной неподвижности;
- Прогноз: выводы о полном восстановлении двигательных и чувствительных функций делать преждевременно, требуется длительное наблюдение.
- Развитие направления реконструктивной хирургии:
- НИИ им. Склифосовского (ранее впервые в РФ пересадивший одну и обе руки) развивает направление совместно с главным внештатным пластическим хирургом Минздрава России Натальей Мантуровой.