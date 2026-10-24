Шанс на ходьбу: Российские и китайские врачи провели уникальную операцию

ТАСС: в НИИ Склифосовского впервые в мире пересадили участок спинного мозга

Общество

В Москве в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского российско-китайская команда врачей впервые в мировой и отечественной практике провела 12-часовую операцию по пересадке донорского участка спинного мозга. Как сообщил директор института Сергей Петриков, пересаженная ткань сохранила жизнеспособность, а кровоснабжение трансплантата успешно обеспечено. Пациент, которому до вмешательства грозила полная неподвижность, чувствует себя хорошо и получил шанс на восстановление функций. Проект развивается при участии главного внештатного пластического хирурга Минздрава РФ Натальи Мантуровой. Об этом пишет агентство ТАСС.

Проведение операции, состав команды и состояние пациента

  • Детали и масштабы хирургического вмешательства:
    • Продолжительность: 12 часов непрерывной работы;
    • Международная кооперация: совместная разработка и проведение специалистами из России и Китая;
    • Состав мультидисциплинарной бригады: нейрохирурги, микрохирурги, пластические хирурги, ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и специалисты нейрофизиологического сопровождения.
  • Результаты трансплантации и состояние пациента:
    • Клинический итог: донорский участок спинного мозга жизнеспособен, кровоснабжение полностью восстановлено;
    • Статус пациента: состояние оценивается как хорошее, предотвращен риск полной неподвижности;
    • Прогноз: выводы о полном восстановлении двигательных и чувствительных функций делать преждевременно, требуется длительное наблюдение.
  • Развитие направления реконструктивной хирургии:
    • НИИ им. Склифосовского (ранее впервые в РФ пересадивший одну и обе руки) развивает направление совместно с главным внештатным пластическим хирургом Минздрава России Натальей Мантуровой.

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