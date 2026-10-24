Шанс на ходьбу: Российские и китайские врачи провели уникальную операцию

В Москве в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского российско-китайская команда врачей впервые в мировой и отечественной практике провела 12-часовую операцию по пересадке донорского участка спинного мозга. Как сообщил директор института Сергей Петриков, пересаженная ткань сохранила жизнеспособность, а кровоснабжение трансплантата успешно обеспечено. Пациент, которому до вмешательства грозила полная неподвижность, чувствует себя хорошо и получил шанс на восстановление функций. Проект развивается при участии главного внештатного пластического хирурга Минздрава РФ Натальи Мантуровой. Об этом пишет агентство ТАСС.