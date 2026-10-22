Шел из Астаны в Казань, а до Челнов не дошел: почему Мирас сел на поезд

20-летний житель Казахстана по имени Мирас прошел пешком из Астаны в Казань, откликнувшись на вызов путешественника Никиты Кузнецова, который в тот момент двигался в обратном направлении — из Казани в Астану. В июле Мирас купил походный рюкзак, собрал вещи, уложил палатку и вышел на маршрут, описывая путь в блоге, передает 116.ru .

В первые часы он признался, что устал от тяжелого рюкзака и непривычно долгой дороги. Подписчики поддерживали его и угощали продуктами. Через несколько дней из-за начавшейся аллергии Мирас думал сойти с маршрута, но продолжил путь. В дороге он встретил Никиту, шедшего в Астану; Кузнецов назвал эту встречу легендарной. Изначально маршрут Мираса выглядел так: Астана — Кокшетау — Петропавловск — Тюмень — Екатеринбург — Набережные Челны — Казань.

До Челнов он не дошел: осенью, когда похолодало, обсудил ситуацию с Никитой и решил добираться до конечной точки на поезде. В Казань Мирас прибыл 18 октября, там его встретил друг Никиты. Блогер намерен пообщаться с подписчиками, изучает культуру города и организовал благотворительный сбор для детского хосписа. Кузнецов начал путешествие от Казани 9 мая, в середине июня пересек границу России и Казахстана, а до Астаны дошел в начале сентября — на весь путь ушло более 120 дней. Позже он заявил, что хочет продлить маршрут до Афганистана.