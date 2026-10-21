Срок 5 лет и многомиллионный штраф: адвокат оценил шансы прокуратуры по делу Лерчек

Дело блогера Лерчек, настоящее имя которой — Валерия Чекалина, поступило на пересмотр в Мосгорсуд. Речь идет о выводе более ₽250 млн в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам. Прокуратура настаивает на усилении наказания, защита требует полного оправдания. Какое решение может принять суд, предположил в беседе с «ФедералПресс» адвокат Андрей Алешкин.

По оценке юриста, исходя из позиций сторон, приговор, скорее всего, останется без изменений. Адвокат сомневается, что наказание ужесточат: с одной стороны — защита просит оправдать, с другой — прокуратура настаивает на виновности. Компромиссным вариантом, по мнению Алешкина, станет сохранение прежнего решения.

Напомним, Гагаринский суд Москвы 31 июля приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу ₽763,5 млн по делу о выводе более ₽250 млн в ОАЭ. Кроме того, блогеру запретили администрировать сайты в интернете на три года. Защита обжаловала приговор, требуя оправдания. Бывший супруг Лерчек Артем Чекалин получил семь лет колонии и штраф ₽194 млн — этот приговор он также обжаловал. Заседание в Мосгорсуде проходит сегодня, 21 октября.