День воссоединения: как изменились новые регионы России за четыре года

30 сентября исполняется четыре года со дня подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы были подписаны в 2022 году, а уже в октябре завершилась процедура принятия и опубликования соответствующих законов. Сегодня эта дата отмечается в стране как День воссоединения. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывает, как за это время менялись территории и какие работы продолжаются сейчас.

От интеграции к восстановлению

После законодательного оформления в составе России появились четыре новых субъекта — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Их интеграция рассчитана на несколько этапов. Помимо перехода к российской правовой и административной системе, она предполагает включение регионов в общие социальные и экономические механизмы страны.

Отдельное направление этой работы — восстановление инфраструктуры. Для территорий действует государственная программа социально-экономического развития, которая охватывает жилой фонд, ЖКХ, энергетику, дороги и социальные учреждения. Еще одна задача — развитие транспортных и экономических связей с другими регионами России.

За прошедшие годы завершены работы на ряде конкретных объектов. В Мариуполе восстановили Центральную школу искусств, а в Алчевске завершены строительно-монтажные работы спортивной школы № 1. В 2024 году в Мариуполе начал работу корпус больницы интенсивного лечения, в Краснодоне — родильный дом. В ДНР также открылся филиал Нахимовского военно-морского училища.

Работы на этом не заканчиваются. Федеральные планы предусматривают дальнейшее развитие дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов.

Фото: [ istockphoto.com/Grigorenko ]

Помощь из Подмосковья

В восстановлении и поддержке жителей участвует и Московская область. Подмосковье направляет гуманитарную помощь и развивает волонтерские проекты. Эта работа продолжается и в 2026 году: в муниципалитетах проходят сборы необходимых вещей, мероприятия для детей и акции, связанные с датой 30 сентября.

Для сбора и сортировки гуманитарных грузов действуют специальные пункты. К помощи также привлекают участников школьных и молодежных проектов.

В ближайшие годы одним из основных направлений останется восстановление повседневной инфраструктуры: дорог, школ, медицинских учреждений, коммунальных объектов и городской среды. Эти задачи закреплены в государственных программах развития территорий.