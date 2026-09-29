Германия и еще пять стран поставили ЕС ультиматум из-за бюджета на семь лет

Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия потребовали сократить проект следующего семилетнего бюджета Евросоюза на сотни миллиардов евро. Если договориться о снижении расходов не удастся, 6 стран могут не поддержать финансовый план на 2028–2034 годы, сообщает Financial Times.

Что предлагают изменить

Лидеры 6 государств заявили, что бюджет ЕС необходимо существенно реформировать и пересмотреть приоритеты расходов. Их совместное письмо стало основой для требования сократить предложенный Еврокомиссией объем бюджета, который оценивается примерно в €2 трлн.

Авторы инициативы предлагают увеличить долю расходов на оборону и поддержку инновационных компаний. Одновременно они выступают за сокращение финансирования сельского хозяйства и менее обеспеченных регионов, на которые традиционно приходится около двух третей бюджета ЕС.

Почему страны выступили за сокращение

6 государств объясняют позицию необходимостью сдерживать государственные расходы. При этом на них вместе приходится около 40% поступлений в бюджет Евросоюза.

Их позиция расходится с подходом группы из 17 стран, включая Испанию и Италию. Эти государства выступают за сохранение или увеличение финансирования традиционных направлений и допускают расширение общего бюджета.

Когда ЕС должен согласовать бюджет

Утверждение бюджета на 2028–2034 годы требует согласия всех 27 государств ЕС. Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, должна подготовить компромиссный вариант к середине октября.

Ранее европейские лидеры договорились стремиться завершить переговоры до конца 2026 года. Теперь странам предстоит согласовать объем расходов и их распределение между основными направлениями.