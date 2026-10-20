Шесть человек в одном номере: как овербукинг в Кемере обернулся судом

Суд взыскал компенсацию за подселение семьи к чужим туристам в Кемере

Общество

Семья из трех человек приобрела двухнедельный тур в Кемер с 20 июля по 2 августа, однако по прибытии столкнулась с овербукингом. Как следует из решения суда, туристам отказали в отдельном номере Standard Park Room в Ambassador Hotel Plaza 4* по системе «все включено» и принудительно заселили в один номер с другой семьей.

Шесть человек провели так семь суток — до 27 июля, согласовывая время отдыха, пользования ванной, туалетом и размещение вещей. Это подтверждалось перепиской, фотографиями и актом о совместном проживании.

Вторую половину отпуска семья провела в отдельном номере, но впечатление от поездки уже было испорчено. Турист потребовал уменьшить стоимость тура, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. После подачи иска туроператор перечислил деньги за снижение стоимости проживания, истец скорректировал требования, однако компенсацию выплатили с нарушением установленного законом срока. Суд признал обоснованными требования о неустойке, моральном вреде и штрафе в 50% от присужденной суммы. Размеры выплат в опубликованном тексте решения не указаны. Двухнедельный тур для семьи из трех человек в разгар сезона предлагался за ₽300–340 тыс.

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