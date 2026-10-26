Шесть сказок одновременно: почему российский прокат застрял в одном жанре

В российских кинотеатрах одновременно идут шесть киносказок, и зрители все чаще жалуются на однообразие проката. Об этом « Ямал-Медиа » рассказал кинокритик Алексей Двоеглазов. По его словам, продюсеры продолжают выпускать фильмы этого жанра, потому что они привлекают семейную аудиторию и приносят доход, а заметного снижения спроса пока нет.

Кинокритик отметил: если зритель действительно будет недоволен, а не десять человек, написавших что-то в соцсетях, он просто не станет платить деньги и ходить на такие фильмы. Раз люди ходят — значит, им нравится.

Двоеглазов считает, что популярность сказок связана в том числе с поиском альтернативы американским комиксам и использованием знакомых сюжетов, которые продюсеры адаптируют к современности.

Однако, по мнению критика, чрезмерное увлечение жанром сдерживает разнообразие кино. Повторяющиеся актерские составы и приглашение медийных персон, добавил он, нередко продиктованы коммерческими интересами. Таким образом, речь идет не о случайном перекосе проката, а о сознательной ставке на проверенные сюжеты и знакомые лица ради прибыли.