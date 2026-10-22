Седой дятел перестает быть редкостью в Подмосковье

В парках и дворах Подмосковья все чаще замечают птицу с оливково-зеленой спиной и серой головой. Об этом сообщает REGIONS.

Это седой дятел — оливково-зеленая спина, серая голова. Еще недавно он числился в Красной книге региона как редкий вид. Но сейчас, по данным мониторинга, его численность и распространенность растут. Специалисты уже не считают ситуацию тревожной и готовы отнести птицу к обычным видам.

Почему так произошло? Дятел оказался биологически пластичным. Он легко приспосабливается к разным типам лесов, осваивает пойменные луга, сады и рощи. А с питанием вообще нет проблем: если нет муравьев, переходит на растительные корма и других насекомых. Для дупел ему нужны старые осины и дубы, но и здесь он находит выход, осваивая новые территории. В том числе городские.

Раньше птица вела скрытный образ жизни и была крайне малочисленной. Теперь ее замечают все чаще. И это хорошая новость: значит, природа справляется сама, а краснокнижный статус может вскоре стать лишь историей.

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