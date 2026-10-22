Захват мобильного банка: как злоумышленники используют тему банкоматов для запугивания
РИА Новости: пугать россиян изъятием карт в банкоматах начали мошенники
Телефонные аферисты разработали новую схему обмана россиян, заявляя о якобы переводе банкоматов на единый межбанковский стандарт. По данным платформы «Мошеловка» Народного фронта, злоумышленники представляются сотрудниками службы финансового контроля и пугают клиентов изъятием карт и блокировкой операций при использовании терминалов. Для «настройки межбанковского шлюза» мошенники требуют назвать проверочный код из СМС, что дает им прямой доступ к мобильному банку жертвы. Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают такие данные. Об этом сообщает РИА Новости.
Схема обмана и правила защиты от мошенников
- Суть новой схемы:
- Звонок от имени «службы финансового контроля» о переводе банкоматов на новые правила работы;
- Запугивание изъятием карты и блокировкой средств при попытке снять или внести деньги через «чужие» терминалы;
- Требование назвать СМС-код для «верификации» и «настройки межбанковского шлюза».
- Цель аферистов: получение полного доступа к личному кабинету в мобильном банке и списание денежных средств.
- Рекомендации экспертов:
- Немедленно прервать разговор при упоминании проверочных кодов или блокировок;
- Самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на обороте пластиковой карты;