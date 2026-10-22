Захват мобильного банка: как злоумышленники используют тему банкоматов для запугивания

РИА Новости: пугать россиян изъятием карт в банкоматах начали мошенники

Общество

Телефонные аферисты разработали новую схему обмана россиян, заявляя о якобы переводе банкоматов на единый межбанковский стандарт. По данным платформы «Мошеловка» Народного фронта, злоумышленники представляются сотрудниками службы финансового контроля и пугают клиентов изъятием карт и блокировкой операций при использовании терминалов. Для «настройки межбанковского шлюза» мошенники требуют назвать проверочный код из СМС, что дает им прямой доступ к мобильному банку жертвы. Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают такие данные. Об этом сообщает РИА Новости.

Схема обмана и правила защиты от мошенников

  • Суть новой схемы:
    • Звонок от имени «службы финансового контроля» о переводе банкоматов на новые правила работы;
    • Запугивание изъятием карты и блокировкой средств при попытке снять или внести деньги через «чужие» терминалы;
    • Требование назвать СМС-код для «верификации» и «настройки межбанковского шлюза».
  • Цель аферистов: получение полного доступа к личному кабинету в мобильном банке и списание денежных средств.
  • Рекомендации экспертов:
    • Немедленно прервать разговор при упоминании проверочных кодов или блокировок;
    • Самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на обороте пластиковой карты;

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