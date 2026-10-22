Захват мобильного банка: как злоумышленники используют тему банкоматов для запугивания

Телефонные аферисты разработали новую схему обмана россиян, заявляя о якобы переводе банкоматов на единый межбанковский стандарт. По данным платформы «Мошеловка» Народного фронта, злоумышленники представляются сотрудниками службы финансового контроля и пугают клиентов изъятием карт и блокировкой операций при использовании терминалов. Для «настройки межбанковского шлюза» мошенники требуют назвать проверочный код из СМС, что дает им прямой доступ к мобильному банку жертвы. Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают такие данные. Об этом сообщает РИА Новости.