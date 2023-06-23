Шестьдесят общественных пространств благоустроят в Подмосковье в этом году

Работы по благоустройству 60 общественных пространств проведут в Подмосковье в этом году. Об этом сообщил глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин в Мособлдуме.

По словам министра, с 2019 года доля городов области с благоприятной средой увеличилась с 81% до 95%. До 2030 года планируется увеличить этот показатель до 99%.

В период с 2017-го по 2022-й год в регионе благоустроили 420 объектов, в том числе 180 пешеходных зон, 89 площадей и скверов, 37 набережных, 114 парков и зон отдыха.

В регионе увеличилось и число парков – с 25 до 184. Посещаемость объектов за три года увеличилась с 10 до 57,6 миллиона человек.

В этом году в регионе благоустроят 12 зон для досуга и отдыха, а также 10 лесопарков.