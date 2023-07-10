Шестьдесят семь супружеских пар получили медали «За любовь и верность» в Подмосковье

Шестьдесят семь подмосковных пар были награждены медалями «За любовь и верность» в Подмосковье. Как напомнили в Минсоцразвития региона, такие награды вручают тем, кто прожил в браке более четверти века.

Церемония награждения медалями и грамотами была проведена в рамках празднования в области Дня семьи, любви и верности.

Ранее в Жуковском в рамках праздника чествовали одиннадцать пар. Это были и юбиляры, и молодые семьи, и семьи участников СВО.