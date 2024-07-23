Школьники и студенты Подмосковья могут поучаствовать в марафоне по перезагрузке школьных пространств

В сентябре стартует Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты», школьники и студенты профильных высших и средних специальных учебных заведений могут принять в нем участие. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что основной целью марафона является создание условий для развития деятельностного патриотизма, созидательного творчества, профессиональных проб и общественно полезного труда. Результатом станет техническое задание на изменение среды школ, участвующих в программе капитального ремонта.

В прошедшем учебном году в пилотном проекте «Школа мечты» приняли участие региональные команды из 35 субъектов РФ и 8 федеральных округов, а также студенческие команды из 50 высших и средних специальных учебных заведений страны. Заполнить форму предрегистрации на участие можно до конца месяца по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что воспитательно-образовательный комплекс «Полет» в Красногорске готовится к открытию на год раньше запланированного срока.