Осенний холод в Нижегородской области традиционно приносит с собой не только дожди, но и первую серьезную волну простуд. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

На этой неделе медики зафиксировали более 13 тыс. случаев ОРВИ, однако поводов для паники пока нет: региональный Роспотребнадзор подчеркивает, что ситуация остается полностью контролируемой, а заболеваемость держится ниже эпидемических порогов. Чтобы держать руку на пульсе, специалисты в рамках еженедельного мониторинга обследовали около 12 тыс. жителей. Лабораторные исследования показали, что главным виновником насморка и кашля в регионе стал риновирус — классический возбудитель легкой простуды.

Тем не менее в вирусном коктейле также замешаны аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, вирусы парагриппа и даже микоплазма, которая часто маскируется под затяжное воспаление. Такое разнообразие патогенов означает, что иммунитету приходится работать на несколько фронтов одновременно. Пока больницы не переполнены, а школы и детские сады работают в штатном режиме, медики советуют жителям не терять бдительности. Врачи настоятельно рекомендуют нижегородцам отложить посиделки в людных местах, чаще мыть руки и не переносить простуду на ногах, чтобы не дать локальным вспышкам перерасти в полноценную эпидемию.

Ранее сообщалось, что за неделю в Рязанской области выявлен один случай COVID-19.