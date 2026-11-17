Прошлая неделя обернулась для жителей Нижегородской области колоссальными финансовыми потерями: аферисты выманили у доверчивых граждан более 63 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, в сводки полиции попали 46 подобных преступлений, и география обмана затронула практически все крупные города области. Почти в половине случаев — 20 эпизодов — мошенники действовали по классической схеме «Мошенничество при онлайн-покупке», заманивая жертв на фишинговые сайты с поддельными кнопками оплаты. Еще 13 раз злоумышленники успешно применили сценарий «Отмена сомнительной операции», втираясь в доверие под видом бдительных сотрудников службы безопасности банка и выуживая коды из СМС. Восемь раз доверчивых нижегородцев поймали на крючок «Предложения дополнительного заработка», обещая легкий доход за выполнение простых заданий.

Примечательно, что эти три схемы формируют абсолютное большинство хищений, оставляя прочим методам лишь малую долю. Столь внушительная сумма говорит о том, что преступники действуют крайне убедительно, зачастую используя методы социальной инженерии и нейросетевые технологии для подделки голосов.

В полиции в очередной раз бьют тревогу и напоминают простое, но железное правило цифровой гигиены: как только при общении с незнакомцем, кем бы он ни представился — сотрудником Центробанка, ФСБ, полиции или маркетплейса, — речь заходит о ваших сбережениях, кредитах или переводах, разговор нужно немедленно оборвать. Любая попытка убедить вас срочно «спасти» деньги — это стопроцентный маркер аферы.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества с домашними чатами.