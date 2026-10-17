Шоколад за шесть часов, йогурт за два: диетолог Бобровский рассказал, когда можно есть сладкое

Диетолог Бобровский: торты и эклеры стоит есть минимум за пять часов до сна

Общество

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал «Абзацу», что некоторые сладости можно есть за два-три часа до сна без ущерба для качества отдыха, а другие лучше употреблять значительно раньше. По его словам, многое зависит от состава лакомства.

Бобровский объяснил, что в ряде сладостей помимо углеводов содержится кофеин. Яркий пример — шоколад: его лучше съесть за шесть часов до сна. Быстрые углеводы в сочетании с жирами — торты с кремом, халва, эклеры — перевариваются долго, поэтому их стоит употреблять минимум за пять часов до отдыха. А сладости с белком или клетчаткой, такие как фрукты и йогурт, дают мягкую гликемическую кривую. Для них рекомендация мягче — можно за два-три часа до сна.

Специалист добавил, что систематическое употребление быстрых углеводов поздно вечером формирует порочный круг. Нарушенный сон и недосып провоцируют новую тягу к сахару на следующий день. Со временем это ведет к хронической бессоннице и набору лишнего веса.

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