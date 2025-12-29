Шторм «Ханнес» оставил 160 тысяч домов Финляндии без света

Мощный циклон «Ханнес», обрушившийся на Финляндию, привел к масштабным отключениям электричества, затронувшим около 160 тысяч домовладений. Об этом информирует шведское новостное агентство Sweden Herald .

В публикации приводится детальная хроника событий:

«Зимний шторм, скорость которого достигала 25 метров в секунду, оставил тысячи домохозяйств без электричества. <…> В 22:30 по местному времени без электричества остались более 160 000 домохозяйств. Пострадали значительные районы западной Финляндии. По мере усиления шторма в течение вечера количество отключений электроэнергии резко возросло».

Особую опасность стихия создала в авиации, едва не став причиной серьезного происшествия. Как указывается в материале, экстремальные погодные условия привели к инциденту в аэропорту.

«По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами, из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб», — дополняет издание.

К счастью, оба воздушных судна сошли с полосы на малой скорости, что позволило избежать жертв и травм среди пассажиров и членов экипажей.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии морозы достигли рекордных для страны -34,5 градуса.