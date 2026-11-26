С начала 2026 года жилищные инспекции Волгоградской области выписали предприятиям сферы ЖКХ штрафы на общую сумму свыше ₽68 млн. Только за ноябрь к административной ответственности были привлечены 39 организаций, для которых совокупный размер санкций превысил ₽5 млн, передает ИА Городские вести. Волгоград.

‎В основе столь жестких мер лежит масштабная проверочная деятельность: с января надзорный орган провел около 2 тысяч инспекций, выдал более 700 предписаний и направил 3,6 тысячи предостережений. Основными поводами для наказаний стали нарушения лицензионных требований, ненадлежащее содержание многоквартирных домов и сбои в предоставлении коммунальных услуг. Особое внимание уделяется вопросам отопления — все обращения граждан по поводу холодных батарей остаются на контроле ведомства до момента полного восстановления нормативного температурного режима.

Для подачи жалоб жители могут воспользоваться платформами «Госуслуги. Дом» и «Госуслуги. Решаем вместе», системой ГИС ЖКХ, а также электронной почтой или личным визитом. Горячая линия (8442) 35-21-98 функционирует в будние дни с 8:30 до 17:30, а текстовый чат в мессенджере МАХ доступен круглосуточно. При обращении требуется указать точный адрес, район, ФИО и контактный телефон. Заявления от жителей Волгограда принимает управление жилищной инспекции на улице Козловской, 39а; в Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске и Фролово эти функции выполняют администрации городских округов, а в остальных муниципалитетах — региональная госжилинспекция.