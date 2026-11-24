Если отсутствует один зуб, восстановить его можно с помощью мостовидного протеза или импланта с коронкой. Мост опирается на соседние зубы, а имплант устанавливают непосредственно в челюстную кость.

Поэтому при выборе важно учитывать не только место отсутствующего зуба, но и состояние его соседей. Также у процедур отличаются сроки, стоимость, возможные проблемы и требования к уходу.

Как состояние соседних зубов влияет на выбор

Как поясняют специалисты федеральной сети стоматологических клиник МИА.РФ, специализирующейся на имплантации и протезировании, перед установкой моста каждый опорный зуб оценивают отдельно.

Если оба соседних зуба здоровы, для классического моста их придется обработать под коронки. Но если соседние зубы уже сильно разрушены и сами нуждаются в коронках, мост может одновременно решить несколько задач. Бывает и промежуточная ситуация: один зуб нуждается в восстановлении, а второй здоров.

Что может осложнить имплантацию

Для установки импланта необходимо достаточное количество костной ткани. Если ее не хватает, врач может предложить костную пластику.

При имплантации курение, плохо контролируемый сахарный диабет и перенесенные заболевания пародонта могут повышать риски осложнений.

Это не означает, что имплантация всегда противопоказана. Иногда ее проводят после дополнительной подготовки или стабилизации здоровья.

Что выгоднее: мост или имплант

Первоначальная стоимость моста нередко ниже, чем имплантации с коронкой, но не всегда. Поэтому сравнивать стоит не отдельные процедуры, а полную стоимость восстановления зуба.



Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. ООО «Стоматолог Л. А.». ОГРН 1217700522490. ИНН 7707458687. Лицензия № Л041-01137-77/00622937 от 28.10.2022

Erid: 2SDnjdmp54x