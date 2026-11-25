Одиноких пенсионеров и детей из нуждающихся семей в российских регионах поздравят с Новым годом адресными презентами и сладкими наборами, сообщил в беседе с RT депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По словам парламентария, праздничные акции финансируются из местных бюджетов, а также за счет пожертвований и средств благотворителей. В зависимости от субъекта страны списки получателей либо формируют органы социальной защиты, либо гражданам потребуется самостоятельно подать заявление.

Так, в Подмосковье сладкие наборы передадут сиротам, детям с инвалидностью, ребятам из малоимущих многодетных семей и детям участников СВО. Кроме того, с 1 по 29 декабря в регионе состоится благотворительная акция для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Забайкальском крае на бюджетные средства подарки приобретут для сирот, детей участников СВО и ребят от трех до 17 лет из многодетных семей. Для пожилых жителей края проведут акцию «Внуки с подарками» — сбор пожертвований на исполнение их желаний продлится с 20 ноября 2026 года по 12 января 2027 года, а вручение презентов пройдет с января по май 2027 года.

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