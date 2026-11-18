Необычную деревянную постройку обнаружили горожане на одном из островов на реке Яузе в Мытищах. В городском сообществе ее в шутку окрестили «Шалашом Лешего», «Домиком Водяного» или избушкой Бабы-яги. Об этом пишет REGIONS .

Необычное строение заметили в районе гаражного кооператива на улице Пролетарской. Судя по снимкам из соцсетей, неизвестные архитекторы соорудили убежище примерно в полуметре от земли, закрепив его между стволами деревьев. В ход пошли подручные материалы: деревянные поддоны, обломки досок и листы пенополистирола для тепла. Чтобы внутрь не задувал ветер, стены заботливо завесили старыми одеялами.

В комментариях разгорелась бурная дискуссия о том, кому принадлежит эта недвижимость. Одни пользователи предположили, что укрытие смастерили для себя бездомные, однако другие заступились за постройку, увидев в ней дело рук местной детворы. Так, жительница города Юлия Шеховцова выразила надежду, что современные ребята не только «залипают» в смартфонах, но еще умеют по старинке строить штабы на природе. Снимок вызвал у многих горожан теплую ностальгию по собственному детству с шалашами во дворах.

Впрочем, долго простоять лесному домику не удастся. Как пояснил директор управления экологии городского округа Мытищи Алексей Королев, сейчас на обоих берегах Яузы и прилегающих островах вдоль улиц Пролетарской и Семашко идет масштабное благоустройство на площади 6,3 га. Подрядчик уже проложил к островам мостки и оборудовал видовые настилы, но объект еще не сдан. По словам руководителя ведомства, к моменту завершения работ подрядная организация обязательно расчистит территорию для комфорта отдыхающих. После окончания второго этапа реконструкции на обновленной набережной появятся амфитеатр, пирсы, павильоны, детские и спортивные зоны, а также площадки для выгула собак.