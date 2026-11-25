Депутаты выступили с инициативой разработать единое федеральное мобильное приложение для россиян с сахарным диабетом, об этом сообщает информационное агентство ТАСС . Платформу предлагают интегрировать с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения ( ЕГИСЗ ), чтобы упростить контроль за лечением и снизить нагрузку на поликлиники.

По официальной статистике, сахарный диабет выявлен у 6,1 млн жителей России, однако специалисты оценивают реальное число заболевших в 10–12 млн человек. Сейчас пациенты вынуждены использовать разрозненные коммерческие приложения, которые не всегда гарантируют защиту персональных данных. Новый государственный сервис должен объединить в одном защищенном контуре:

электронный дневник самоконтроля;

фиксацию показателей уровня глюкозы;

прямой чат для общения с лечащим врачом.

Удаленные рецепты вместо регулярных визитов в поликлинику

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Владимир Сысоев пояснил, что цифровой формат позволит оформлять лекарственные рецепты дистанционно, без обязательного очного визита в медучреждение. Это сэкономит время как самим пациентам, так и врачам.

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева отметила, что наиболее остро проблема стоит для пациентов, получающих инсулин: сейчас им приходится посещать врача каждые три месяца исключительно ради получения бумажного рецепта. По ее словам, многие используют современные инсулиновые помпы с алгоритмами автоматического управления и не нуждаются в регулярной корректировке дозировок, но все равно тратят целый рабочий день на дорогу ради документа.

Ожидается, что доступ врачей к показателям здоровья между очными приемами поможет жителям отдаленных населенных пунктов удаленно получать медицинские рекомендации и рецепты, повысит качество жизни пациентов и сократит бюджетные затраты на лечение осложнений.