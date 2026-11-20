Православные христиане вступят в последний многодневный пост года — Рождественский пост — 28 ноября, и он продлится 40 дней до 6 января включительно, накануне праздника Рождества Христова, об этом сообщает Кубань 24 со ссылкой на заместителя руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринодарской епархии диакона Михаила Степанкова . В церковном уставе этот период также именуется Четыредесятницей и служит временем духовного очищения, посещения богослужений, чтения Священного Писания, святоотеческих трудов и подготовки к таинствам исповеди и причастия.

По словам диакона, пост является важной частью христианской жизни, однако при наличии объективных обстоятельств допускаются послабления в питании или полный отказ от гастрономических ограничений. В первую очередь это касается кормящих матерей, маленьких детей, пожилых граждан и людей с серьезными проблемами со здоровьем. Священнослужитель подчеркнул, что меру воздержания при медицинских противопоказаниях или особых жизненных ситуациях необходимо определять совместно с духовником, а новичкам не стоит сразу брать на себя максимальные ограничения, чтобы избежать отторжения.

При этом диакон обратил внимание на то, что пост не сводится к обычной диете и не подразумевает хаотичного чередования правил в течение дня: воздержание в пище должно сочетаться с ограничением излишеств и развлечений, усилением молитвы и помощью ближним. Даже для детей формой воздержания может стать отказ от сладостей или мультфильмов ради добрых дел.

Как провести новогоднюю ночь в период поста

Поскольку Новый год не относится к церковным праздникам, устав не предусматривает для этой ночи специальных послаблений в еде в отличие от отдельных церковных торжеств во время поста, когда разрешается рыба. Вместе с тем верующие вправе отметить наступление нового года в кругу родных и близких без чрезмерного веселья и злоупотребления алкоголем либо встретить праздник в храме на молебне или ночной Божественной литургии.

Михаил Степанков отметил, что отказ от постных ограничений в новогоднюю ночь является личным решением человека, а не церковным предписанием, поскольку пост принимается добровольно ради духовного роста. Праздничный стол при желании можно накрыть с учетом постных правил, а если сил продолжать аскезу в этот день не хватает, каждый оценивает свои возможности самостоятельно.