Самый дешевый новый электрокар в России: обзор Eonyx City M2 за 990 тыс. рублей с запасом хода 130 км
Новый электрокар Eonyx City M2 с запасом хода 130 км вышел на рынок за бесценок
В России начались продажи компактного электрокара Eonyx City M2, сборку которого осуществляет калининградское предприятие «Автотор». Цена автомобиля составляет ₽ 990 тысяч, что делает его одним из немногих новых электромобилей на рынке дешевле миллиона рублей.
По технической части модель получила следующие параметры:
- электродвигатель мощностью 10 л. с. и тяговую батарею емкостью 10,8 кВт·ч;
- запас хода до 130 км на одном заряде;
- максимальную скорость на уровне 85 км/ч и передачу крутящего момента на задние колеса;
- требование к водителю о наличии водительского удостоверения категории B.
Несмотря на доступную стоимость, в список оснащения вошли кондиционер, отопитель салона, мультимедийная система, камера заднего вида, задние датчики парковки, электрические стеклоподъемники и антиблокировочная система тормозов ( ABS ).
Демонстрация в торговом центре и целевая аудитория
Ритейлер «М.Видео» начал выставлять электромобиль в магазине, расположенном в московском торговом центре «Калейдоскоп». Если раньше сеть реализовывала автомобили преимущественно через онлайн-площадки, то теперь покупатели получили возможность лично осмотреть машину в торговом зале.
Основной аудиторией Eonyx City M2 называют жителей городов, которым требуется второй автомобиль в семью для коротких ежедневных поездок.