В России начались продажи компактного электрокара Eonyx City M2 , сборку которого осуществляет калининградское предприятие «Автотор» . Цена автомобиля составляет ₽ 990 тысяч , что делает его одним из немногих новых электромобилей на рынке дешевле миллиона рублей.

По технической части модель получила следующие параметры:

электродвигатель мощностью 10 л. с. и тяговую батарею емкостью 10,8 кВт·ч ;

запас хода до 130 км на одном заряде;

максимальную скорость на уровне 85 км/ч и передачу крутящего момента на задние колеса;

требование к водителю о наличии водительского удостоверения категории B.

Несмотря на доступную стоимость, в список оснащения вошли кондиционер, отопитель салона, мультимедийная система, камера заднего вида, задние датчики парковки, электрические стеклоподъемники и антиблокировочная система тормозов ( ABS ).

Демонстрация в торговом центре и целевая аудитория

Ритейлер «М.Видео» начал выставлять электромобиль в магазине, расположенном в московском торговом центре «Калейдоскоп». Если раньше сеть реализовывала автомобили преимущественно через онлайн-площадки, то теперь покупатели получили возможность лично осмотреть машину в торговом зале.

Основной аудиторией Eonyx City M2 называют жителей городов, которым требуется второй автомобиль в семью для коротких ежедневных поездок.