Шутка или нет: в Госдуме раскрыли правду о блокировке Telegram с 1 апреля

Слухи о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России, которую ранее анонсировал телеграм-канал Baza, прокомментировали в Государственной думе. Об этом пишет РИА Новости

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал такие заявления преждевременными, подчеркнув отсутствие официальных подтверждений этой информации. Парламентарий отметил, что позиция Роскомнадзора, который не стал комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие новых данных, лишь подтверждает необоснованность слухов о грядущих ограничениях. По словам депутата, на данный момент нет юридических оснований или процессуальных решений, которые бы свидетельствовали о подготовке к тотальной блокировке сервиса.

В беседе с журналистами Антон Немкин также акцентировал внимание на дате, фигурирующей в распространяемой информации — 1 апреля. Он дал понять, что выбор этого дня вызывает дополнительные вопросы и усиливает сомнения в достоверности исходного сообщения. Депутат призвал ориентироваться исключительно на официальные заявления регулятора.

