Сотрудники Росгвардии в Кемерове прервали нестандартный ночной сон местной жительницы, которая решила отдохнуть прямо на полу в тамбуре закрытого торгового центра, сообщает VSE42.RU со ссылкой на управление Росгвардии по Кузбассу.

Поздней ночью на пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал: в крупном гипермаркете сработала пожарная сигнализация. Экипаж незамедлительно выехал на место происшествия. На входе силовиков встретил сотрудник охраны, указавший на странную ночную гостью. Оказалось, что 24-летняя девушка мирно спала на полу в пространстве между автоматическими дверями.

Стражи порядка разбудили горожанку, у которой были заметны признаки алкогольного опьянения. Внятно объяснить, как и зачем она проникла в закрытый павильон после завершения рабочего дня, гражданка не сумела. Предварительно выяснилось, что после закрытия торговой точки она просто раздвинула стеклянные створки руками, оказалась внутри входной зоны и решила остаться там до утра.

Чтобы во всех деталях этой ночной истории разобрались компетентные органы, спящую любительницу необычных ночевок передали прибывшим сотрудникам полиции.