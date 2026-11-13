Простой лифта — возврат денег: как жителям Нахабино оформить перерасчет за три шага

Общество

Фото: [пресс-служба администрации г. о. Красногорск]

В Красногорске замглавы городского округа Дмитрий Зверев проверил, как обслуживают лифты и чистят дворы в микрорайоне Нахабино. Объектом внимания стал дом на улице 11 Саперов, 3, сообщают местные власти.

Разъяснили главное, что волнует жителей. Если лифт сломался, плату за время простоя пересчитают, но не автоматически: сначала нужно заявить о неисправности в диспетчерскую, назвав дату и время, а затем получить акт о простое. После этого в управляющую компанию подают заявление на перерасчет. Согласно информации, на ремонт отводятся сутки.

Брошенные во дворах машины — вторая тема обхода. Жителям предложили простой путь: сфотографировать «убитые» авто и отправить снимки с адресами в чаты главы округа в Telegram или в Красногорскую городскую службу через приложение МАХ. Владельцу направят уведомление и дадут время, а если реакции не будет, транспорт отвезут на специальную стоянку. Так дворы в Нахабино постепенно освободят от «вечных стоянок», утверждают в администрации округа.

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