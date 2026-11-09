В Красногорске увековечили память погибшего Героя СВО Алексея Лисаченко

Общество

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]

На фасаде дома в Красногорске появилась мемориальная доска в честь участника специальной военной операции Алексея Лисаченко. Памятный знак установили по адресу Строительный проезд, дом № 4, где жил военнослужащий.

Алексей Лисаченко отправился в зону СВО в октябре 2022 года. Он участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении. Родные и друзья вспоминают его как доброго и спокойного человека, который при этом отличался стойкостью, смелостью и решительностью.

Красногорец до конца оставался верен воинскому долгу. За проявленную отвагу он посмертно был удостоен ордена Мужества.

Советник главы городского округа Красногорск Вера Иванова подчеркнула, что сохранение памяти о земляках, участвовавших в спецоперации, имеет особое значение для будущих поколений. По ее словам, такие памятные знаки помогают рассказывать детям о верности Родине и готовности защищать свою страну.

Мемориальную доску изготовили в гранитной мастерской поселка Нахабино. Для ее руководителя Ирины Зиновьевой участие в увековечивании памяти погибших военнослужащих стало личной и важной миссией. Ее супруг уже четыре года находится в зоне проведения СВО.

Каждая такая доска, по словам Ирины Зиновьевой, становится символом благодарности тем, кто отдал жизнь ради защиты Отечества.

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Красногорск

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