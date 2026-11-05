Крестный ход с участием тысяч горожан прошел по улицам Павловского Посада 4 ноября

В Павловском Посаде по центральным улицам прошел крестный ход. В шествии с молитвами приняли участие тысячи горожан — людей разных возрастов и профессий, отмечают организаторы. Акция была приурочена сразу к двум датам: Дню народного единства и празднику в честь Казанской иконы Божией Матери, которые отмечаются в один день.

Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко поздравил жителей с праздниками. По его словам, единство проявляется не в лозунгах, а в ежедневных поступках: в поддержке семей участников военных действий, помощи соседям, труде на родной земле и памяти о героях.



Он также напомнил об исторической основе памятной даты: более 400 лет назад, во времена Смуты, народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву, а молитва перед Казанской иконой, согласно традиции, стала духовной опорой этого освобождения.



В обращении главы отмечается, что Павлово-Посадская земля веками хранила веру и традиции: край прославили выдающиеся земляки, купцы-благотворители и местные святыни. Завершилось поздравление пожеланиями крепкой веры, здоровья, согласия в семьях и мира жителям округа и всей страны.