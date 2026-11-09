Под Бронницами ноябрь оказался щедрым на грибы

В ноябре Марьинский лес под Бронницами все еще радует грибников находками. Несмотря на календарную осень, местные жители продолжают собирать маслята, подосиновики и даже белые грибы. О необычно затянувшемся сезоне рассказали в социальных сетях, передает REGIONS .

Нынешняя погода напомнила любителям тихой охоты рассказ Михаила Пришвина «Недосмотренные грибы», написанный в 1946 году. В нем писатель описывал поздние лесные прогулки, когда северный ветер уже пробирает до костей, а грибы продолжают появляться среди опавшей листвы. Среди находок он упоминал волнушки, маслята, рыжики и даже белые.

Особенно точно Пришвин передал короткое время, которое остается у грибников перед наступлением морозов. Когда землю укрывает снег, многие грибы так и остаются незамеченными и пропадают в лесу.

В Бронницах нынешний сезон подтверждает наблюдения писателя. Один из местных грибников отправился в Марьинский лес не только ради сбора грибов, но и чтобы убрать мусор. По дороге обратно ему удалось набрать маслят — хватило и на грибную икру, и на жареху.

Однако ноябрьская охота за грибами требует осторожности. С приходом устойчивых морозов сезон может завершиться буквально за два-три дня, поэтому откладывать прогулку надолго не стоит.

При этом даже привычные маслята нужно внимательно осматривать. Среди них встречаются как крепкие и упругие экземпляры, так и червивые или испорченные грибы. Важно проверять каждый перед тем, как отправить его в корзину.

Не стоит забывать и о коротком световом дне: из леса лучше выходить заранее, не дожидаясь сумерек. А незнакомые грибы собирать не следует вовсе — поздней осенью рядом со съедобными видами могут попадаться опасные двойники.